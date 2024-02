Okereke si presenta: “Il Torino è l’opportunità più importante della mia carriera, pronto a dare tutto”

David Okereke, neo attaccante del Torino, ha parlato ai canali ufficiali del club, dopo il suo arrivo in granata: “Per me è un’opportunità importante per la mia carriera, perché è un contesto diverso rispetto a dove sono stato fino adesso. Sono pronto a dare tutto”. Sulla Nazionale: “Vedo i nigeriani che hanno giocato qui e sono andati in Nazionale. È il mio sogno, sarebbe un passo avanti per me”.

Poi ha proseguito: “In Belgio ero piccolo, sono cresciuto come giocatore e come uomo, ora sono maturato e voglio crescere ancora”. Sul campionato italiano: “Tatticamente è il più difficile, i dettagli fanno la differenza, in tanti fanno fatica qui. Nella vita si fa uno step dopo l’altro, ho imparato in D, in C e in B. Adesso spero di fare bene al Torino. Le mie caratteristiche? La mia profondità, ho visto altre partite del Torino e spero di aiutate la squadra. Ho parlato con Meite ed era più felice di me. Mi ha parlato bene della piazza e dei tifosi, per me è stato facile decidere”.

Infine, sul numero: “Volevo il 17 o il 77, non c’erano e ho chiamato mio fratello, allora ho scelto il 21”.

Foto: Instagram Torino