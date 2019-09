Okazaki rescinde con il Malaga dopo soli quattro giorni: il malcontento dei tifosi

L’esperienza di Shinji Okazaki al Malaga è durata solamente quattro giorni. Tanto è passato dall’annuncio ufficiale del suo arrivo e quello della rescissione contrattuale con il club dovuta, secondo quanto riportato da France Football, a un deposito mai avvenuto presso la Lega calcio francese. Come fosse un amara ciliegina sulla torta del deludente mercato degli andalusi, la separazione dal giapponese ha provocato reazioni sconfortanti tra la tifoseria. Esemplificativa la risposta di questo utente al post su twitter che annunciava appunto la rescissione: “Senza vergogna. Che modi di prendere in giro i propri tifosi. Avete infranto le speranze di mio figlio, che è già socio del Malaga come tutta la mia famiglia. Che triste giornata“.

Que poca vergüenza . Que manera de reírse de los aficionados. Habéis roto la ilusión de mi hijo, por cierto, ya socio del Málaga, como toda la familia . Qué día mas triste . pic.twitter.com/48CvNzmjFl — Cecilio Guerrero (@chicoA4) September 2, 2019

Foto: twitter Malaga