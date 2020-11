Okaka: “Ad Udine ho trovato stabilità. Non si molla nulla”

Ottimo inizio quello di Stefano Okaka Chuka con la maglia dell‘Udinese. L’attaccante ha raccontato a Sky Sport questo inizio di stagione con i friulani e la buona media realizzativa ritrovata.

Queste le sue parole: “Da due anni a questa parte ho trovato continuità e serenità all’Udinese. Ho trovato un gruppo compatto e un ambiente sereno che mi sta facendo lavorare con serenità. Sono sempre stato abituato a essere uno zingaro del calcio, ho cambiato tanti luoghi, tante squadre, ma tutto ha contribuito a farmi diventare quello che sono. In passato forse ho fatto degli errori che mi avrebbero permesso di avere una carriera migliore ma non ci penso. Col calcio ho girato il mondo, è stato bellissimo. Non ho mai mollato in sedici anni, non è mai facile, devi stare sul pezzo”.

Foto: Twitter personale