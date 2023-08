Okafor si presenta: “A Pioli sono piaciuto, è stato importante. Giroud mi ha impressionato”

Noah Okafor, nuovo attaccante del Milan, è stato ufficialmente presentato alla stampa. Ecco le sue dichiarazioni:

Come è andato il primo giorno a Milanello?

“Ho avuto sensazioni molto positive. Ho firmato il contratto con i rossoneri, ieri per me è stata la prima volta a Milanello e primo allenamento con la squadra”.

Hai pubblicato una foto con Chukwueze, tuo nuovo compagno.

“Sono stato con il gruppo negli USA, mi hanno dato un benvenuto molto caloroso. Ieri l’ho incontrato, sì, lo conoscevo già perché è nigeriano e sono molto contento di averlo come compagno di squadra”.

Hai parlato con Pioli sulla tua posizione in campo?

“Ho parlato con Pioli sì, in un tridente per esempio, ma vedremo nelle prossime settimane. Ora ho recuperato dall’infortunio, sono a disposizione”.

C’è qualche compagno che ti ha impressionato?

“Giroud in particolare, anche Leao mi ha aiutato. Quando gioca sorride, sarà un piacere giocare con lui. Ho intravisto ottime qualità in questi due giocatori. Penso che siamo una squadra completa, non vedo l’ora di giocare con loro”.

Il Milan è da Scudetto?

“Abbiamo una squadra molto forte, non vedo l’ora di iniziare la stagione”.

“Tra le varie opzioni ho scelto il Milan per la sua storia. Fin dal primo giorno ho scelto di puntare sul Milan tra le varie opzioni. Ho parlato con Pioli, a lui sono piaciuto e questa è una cosa molto importante”.

Foto: Instagram Okafor