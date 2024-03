Okafor sfrutta la superiorità numerica: 1-0 Milan. La Lazio chiude in 8 (espulsi Pellegrini, Marusic e Guendouzi)

Il Milan batte la Lazio 1-0 nel finale, con coda polemica, con i biancocelesti che chiudono in 8 e con tante polemioche con l’arbtro Di Bello che non riesce a tenere il polso della situazione. Equilibrio nel primo tempo. Dopo 45 minuti è ancora 0-0 tra Lazio e Milan. Gara con poche ocassioni da gol da una parte e dall’altra. Parte il Milan a fare la partita, senza però impensierire Provedel. La Lazio con il passare dei minuti è cresciuta e ha preso campo. Pericoloso Luis Alberto con un destro da fuori, che non ha creato problemi a Maignan. All’ultimo istante, occasione per il Milan con Pulisic, bravo Provedel. E’ anzora zero a zero un primo tempo senza troppi squilli. Meglio la Lazio a livello di intensità.

Nella ripresa, la gara cambia. Il match cambia nel giro di 6 minuti. Luca Pellegrini commette due falli nel giro di pochi minuti, doppio giallo e rosso per l’esterno di Sarri. Lazio in 10 e che protesta per il secondo giallo, per come si è sviluppato. Il Milan ovviamente prende campo, ma la prima clamorosa chance ce l’ha la Lazio, con Immobile, che da un metro da Maignan, spedice a lato.

Rammarico per la Lazio che un minito dopo crolla. Leao poalla in mezzo, deviazione di Gila, che spiazza Provedel. Ma si salva la Lazio per un fuorigioco a Leao.

Ma il Milan vuole sfruttare l’uomo in più, Pioli schiera anche Okafor, Milan a trazione anteriore nel finale. Provedel salva in diverse circostanze. Poi all’88’, passa il Milan. Doppio miracolo di Provedel, poi Okafor insacca la rete dell’1-0. Nel recupero accade di tutto.

Lazio in 9 per un rosso a Marusic, evidentemente pe runa frase ingiuriosa all’arbitro. Sale la tensione, Lazio che perde anche i nervi, anche Guendouzi viene espulso, per somma di ammonizione e Lazio che chiude in 8. Nel finale parapiglia tra i calciatori e la panchina della Lazio che accerchiano l’arbitro.

Vince il Milan 1-0, salendo a 56, a-1 dalla Juventus. La Lazio resta a 40.

Foto: twitter Milan