Okafor per Pulisic, il Milan conduce 1-0 sull’Empoli all’intervallo

Il Milan conduce per 1-0 sull’Empoli al termine della prima frazione di gioco a San Siro. La prima occasione arriva dopo appena 4′ ed è a tinte rossonere: Loftus-Cheek serve Pulisic nel cuore dell’area, il nazionale Usa si gira velocemente e scarica un destro potente ma Caprile mura. Il Milan prova a prendere in mano la partita, ma la squadra di Nicola è attenta e soffoca la manovra rossonera. Fino al 40′ quando Okafor fugge a sinistra e scarica basso in mezzo per Pulisic che gira di sinistro verso la porta, trovando la deviazione decisiva di Luperot. Gol convalidato dopo check del Var per possibile fuorigioco di Okafor.

Foto: Instagram Pulisic