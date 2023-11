Okafor: “Ogni gol che faceva Kakà era un’opera d’arte, per me è un onore giocare al Milan come ha fatto lui”

L’attaccante del Milan, Noah Okafor, ha rilasciato un’intervista a NSS Sport, parlando del suo arrivo a Milano:

“Sono a Milano solo da pochi mesi ma devo essere sincero, conosco già la città completamente. Penso che Milano sprigioni una grande energia. È piena di sorprese e quando cammino per le strade scopro sempre piccoli posti nascosti, cortili dove non ti aspetteresti di trovare tanta bellezza”.

Su Kakà: “Per me non era solo un calciatore, il modo in cui si muoveva in campo era semplicemente bellissimo. Ogni gol era una piccola opera d’arte, per me è un grande onore giocare adesso per lo stesso club”.

Foto: instagram Okafor