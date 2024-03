Okafor: “Ala o punta? La mia duttilità può essere un vantaggio per il club e la Nazionale”

L’attaccante del Milan, Noah, Okafor, ha parlato a RSI dal ritiro della Nazionale della Svizzera.

Queste le sue parole: “È vero, quella di domani sarà solo un’amichevole, ma sapendo cosa ci aspetta tra meno di 3 mesi, sarà comunque importante. Io prendo gara per gara, ogni match disputato fa guadagnare autostima ed esperienza e questo non può che farmi crescere ancora. Ala o punta? Io sono a disposizione di Yakin, la mia duttilità può essere un vantaggio. Lo stesso vale per il Milan, posso giocare sia esterno che come prima punta”.

Foto: Instagram Okafor