Okafor: “Abbiamo fame, i risultati arriveranno. Quando Fonseca mi chiama, io sono pronto”

In un’intervista rilasciata a Sky Sport, Noah Okafor (oggi titolare al posto di Leao) ha parlato della gara che li attende tra pochi minuti contro lo Slovan Bratislava, e della fiducia riposta in lui da Paulo Fonseca.

“Sono sempre pronto, oggi giochiamo in Champions e bisogna essere sempre pronti. Abbiamo giocato bene le ultime partite e dobbiamo ripeterci. Momento della squadra? Penso che abbiamo fatto bene. In allenamento si vede che abbiamo fame. A volte il calcio non è semplice, non si può sempre vincere. L’importante è avere sempre la testa alta e dare tutto. I risultati arriveranno. Mi sono allenato bene, ho fiducia. Quando l’allenatore mi chiama, io sono pronto”.

Foto: Instagram Okafor