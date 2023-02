La Sampdoria sta per aggiungere un nuovo difensore all’organico di Stankovic, per sopperire alla cessione di Colley passato al Besiktas. Ieri ci sono state le visite di Marios Oikonomou, centrale greco svincolato e con un passato nel Bologna. Adesso stanno per essere sciolte le ultime riserve sul tesseramento, Stankovic si prepara ad accogliere un nuovo difensore. Pronto un contratto fino a giugno.