OIHAN SANCET, L’ULTIMA STELLA BASCA

Oihan Sancet è l’ultima stellina confezionata dall’Athletic Club. Nativo di Pamplona, il ventiduenne è stato accolto da giovanissimo nelle selezioni del club basco. La sua formazione inizia all’Osasuna, ma i leoni di Bilbao captano il talento e non se lo lasciano sfuggire. Si mette in mostra nella stagione 2019/2020, l’exploit avuto nella Segunda División B (terza serie spagnola) permette a Oihan di raggiungere la prima squadra e, successivamente, anche la Spagna U21. Da quel momento non ha più abbandonato la rosa né messo in discussione la sua permanenza nel club, che si contraddistingue per la sua politica di tesseramento di soli giocatori baschi o di ascendenza dal paese basco spagnolo o di quello francese, oppure formatisi nelle giovanili di un club basco. Un attaccamento alla tradizione Rojiblancos tanto difeso dai tifosi, che in alcuni sondaggi hanno addirittura chiuso alla possibilità di ingaggiare giocatori stranieri.

Nasce come trequartista, ma può giocare anche mezz’ala in un 4-3-3 o come centrocampista centrale in un centrocampo a 2 (4-2-3-1). Spesso divide la trequarti con il capitano, nonché veterano dell’Athletic Club, Iker Muniain nel 4-1-4-1 disegnato dall’allenatore Valverde. Tra i punti di forza c’è sicuramente una visione di gioco poco comune, oltre ad avere tra le sue armi un piede destro molto educato con cui è solito lanciare i compagni nelle azioni d’attacco. Non disdegna l’inserimento, spesso Sancet conclude le azioni offensive della propria squadra e lo testimoniano le sette reti in venti presenze. Le ultime tre marcature sono arrivate ieri nell’anticipo di campionato vinto al San Mamés contro il Cadice. Partita nella quale ha mostrato, ancora una volta e palesemente, le sue doti. Seconda tripletta tra i professionisti, la prima risale al gennaio 2022 sul campo del suo Osasuna. Veste la camiseta numero 8, ma fondamentalmente è un diez.

L’Athletic Club si gode e coccola il Toro di Pamplona, ma il futuro è vicino e la situazione contrattuale è di quelle preoccupanti. Sancet, infatti, è legato alla suo attuale club da un contratto fino al 30 giugno 2024 e nell’attuale accordo è presente una clausola rescissoria da 45 milioni di euro. Una cifra alta, ma che è diventata ragionevole in virtù di quanto ha mostrato e continua a mostrare Oihan. Non sarà facile convincere l’attuale capocannoniere della squadra a restare e, per di più, a firmare un nuovo contratto. Un compito arduo per il tecnico Ernesto Valverde e la società.

