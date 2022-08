Oggi parte la Premier, spettacolo assicurato e grandi stelle

L’attesa è finita, torna in campo la Premier League. Al via la stagione 2022-2023 del campionato più affascinante del mondo. È stata l’estate dei bomber in Inghilterra, il Manchester City e il Liverpool hanno continuato a sfidarsi, questa volta a distanza, dopo il testa a testa finale dello scorso anno. I Citizens si sono assicurati Erling Haaland, mentre i Reds hanno risposto con Darwin Nunez. Ma non ci sono stati solo acquisti. Sadio Mané ha salutato Klopp accasandosi in Baviera e Sterling ha cambiato maglia passando alla corte di Tuchel. Anche mister 100 milioni Romelu Lukaku ha salutato i Blues dopo l’anno fallimentare a Londra per tornare nella sua benamata Inter. Dunque, tante novità le novità in Premier ma non sono finite qui. Richarlison ha lasciato l’Everton per il Tottenham e il Chelsea, dopo 20 anni di gestione Abramovich, è passato sotto la proprietà di Tedd Boehly. In questo “universo” di novità, però, non potevano mancare anche i casi spinosi e le polemiche. Uno su tutti il ‘caso’ Cristiano Ronaldo. La stella portoghese vuole lasciare i Red Devils dopo un ritorno fuori dalle aspettative (in negativo). Ma il Manchester e Ten Hag non sono della stessa opinione. Una telenevola che continuerà fino al termine del calciomercato o, per lo meno, fino a quando una delle due parti in causa cederà alle richieste dell’altra. Ma adesso è di mettere da parte il calciomercato e le sue mille sfaccettature e dedicarsi, almeno per weekend, allo spettacolo del calcio giocato su campo. Ad aprire il nuovo anno calcistico l’anticipo del venerdì tra l’Arsenal e l’ex Patrick Vieira, allenatore del Crystal Palace. Sabato tocca al Liverpool, mentre per vedere i campioni in carica del Manchester City bisognerà attendere il posticipo di domenica sera. Sarà, finalmente, un weekend di calcio e non poteva che aprirsi con lo spettacolo della Premier League. Di seguito il programma completo della prima giornata.

Venerdì 5 Agosto

Ore 21:00 – Crystal Palace-Arsenal

Sabato 6 Agosto

Ore 13:30 – Fulham-Liverpool

Ore 16:00 – Tottenham-Southampton

Ore 16:00 – Leeds-Wolverhampton

Ore 16:00 – Bournemouth-Aston Villa

Ore 16:00 – Newcastle-Nottingham Forest

Ore 18:30 – Everton-Chelsea

Domenica 7 Agosto

Ore 15:00 – Manchester United-Brighton

Ore 15:00 – Leicester-Brentford

Ore 17:30 – West Ham-Manchester City

