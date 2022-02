Oggi il recupero della 21 giornata del campionato di Serie C, gironi B e C

Oggi in campo la Serie C, per il recupero della 21esima giornata di campionato. Nel girone B, nelle gare delle 14:30, la Virtus Entella ha battuto in casa il Montevarchi per 5-1. Cade tra le mura amiche l’Imolese, fermata sul 3-0 dalla Viterbese. Vince l’Ancona Matelica per 2-1 sul campo dell’Olbia. Alle 18:00, in programma, Pontedera-Vis Pesaro e Siena- Teramo. Chiuderanno la giornata: Cesena-Lucchese; Fermana-Gubbio; Grosseto-Pistoiese; Pescara-Carrarese; Reggiana-Modena. Tutte alle ore 21:00. Nel girone C, invece, nelle gare delle 14:30, il Catanzaro si è imposto per 2-0 sul Picerno. Pareggio per 1-1 tra Fidelis Andria e Catania. Vittoria in trasferta per il Bari che batte 1-0 il Monterosi Tuscia. Il Latina vince sul campo della Paganese per 2-1, mentre la Virtus Francavilla, in esterna, sconfigge la Vibonese 2-1. Alle ore 18:00, fischio d’inizio per Monopoli-Turris, il derby siciliano Palermo-Messina e Taranto-Campobasso. La giornata terminerà domani, giovedì 3 febbraio alle ore 18:00 con la sfida tra Potenza e Foggia.

FOTO: Twitter Lega Pro