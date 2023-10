Oggi il Pallone d’Oro, Messi il gran favorito dopo il Mondiale vinto con l’Argentina

È il giorno più atteso dai grandi calciatori, anche se tutti assicurano di no, che i trofei individuali sono meno importanti di quelli di squadra. Oggi a Parigi si assegnerà però il Pallone d’Oro, che dal 1956 L’Equipe assegna al miglior giocatore in ambito europeo. L’anno scorso se l’è assicurato Karim Benzema, chi sarà il successore dell’attaccante francese? Sul vincitore di quest’anno, non sembra oggettivamente esserci alcun dubbio.

Messi poi Haaland. Il mondiale vinto con l’Argentina è la consacrazione di Lionel Messi che, salvo clamorose sorprese, si avvia a vincere il suo ottavo Pallone d’Oro. Pare destinato ad aspettare Erling Braut Haaland, nonostante gli innumerevoli gol segnati con il Manchester City, con il quale ha fatto anche il triplete.

Foto: Instagram Argentina