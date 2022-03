Oggi il Bari può festeggiare la B. Venduti 20.000 biglietti per il derby con l’Andria

Può essere oggi il giorno del ritorno del Bari in B, quattro anni dopo il fallimento societario che ha portato i galletti a dover ripartire dalla Serie D. E la festa potrebbe avvenire davanti ad una cornice di pubblico da Champions League: sono stati venduti quasi 20.000 biglietti per il derby odierno con l’Andria, e il dato aumenta minuto dopo minuto. I biancorossi sarebbero matematicamente promossi in caso di vittoria e contemporaneo insuccesso del Catanzaro, impegnato alle 14.30 in casa della Juve Stabia.

FOTO: Sito Bari