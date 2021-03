Oggi le elezioni presidenziali al Barcellona: ecco come funzioneranno

Oggi è il giorno delle tanto attese elezioni presidenziali del Barcellona. Ci sono 110.290 aventi diritto al voto: oggi toccherà a 87.479 soci, gli altri hanno già espresso la loro preferenza per posta. I seggi sono stati aperti alle 9 e chiuderanno alle 21; si potrà votare solo nelle sei sedi prestabilite (il Camp Nou e il Palau Blaugrana a Barcellona, oltre alle città di Girona, Lleida, Tortosa e Andorra). I candidati sono tre: l’avvocato Joan Laporta, già presidente dal 2003 al 2010, Victor Font e Toni Freixa. Intorno alle 23.30 si scoprirà il nome del vincitore, che a mezzanotte comparirà in pubblico per tenere un discorso.

Foto: sito Barcellona