Oggi al via i playoff, la prima pagina di A Bola carica il Portogallo: “Vietato fallire”

Inizieranno questa sera i playoff validi per l’accesso al prossimo Mondiale, con il Portogallo che scenderà in campo contro la Turchia per la prima delle due partite del Percorso C, quello in cui sono presenti anche Italia e Macedonia del Nord. Anche i lusitani, come gli azzurri, non possono permettersi di sbagliare e di mancare il pass per la competizione. Per questa ragione A Bola in prima pagina ha provato a caricare Cristiano Ronaldo e compagni, aprendo con tante bandiere del paese e scrivendo: “Vietato fallire”.

Foto: Prima pagina A Bola