Ogbonna sull’Italia: “Amareggiato per la mancata convocazione. Felice per ciò che stanno facendo”

Angelo Ogbonna, difensore del West Ham, è ancora deluso per la mancata convocazione di Mancini per l’Italia. L’ex Juve, nel corso di un’intervista a Sky Sport, ha espresso nuovamente la sua contrarietà. “Sono rimasto amareggiato, non posso nasconderlo. Ma sono contento del percorso che sta facendo la Nazionale. C’è un approccio alle partite completamente differente rispetto agli altri anni. Questo si sentiva già nell’aria da moltissimo tempo. La mia è stata un’analisi generale, in base alla mia annata e quella degli altri. Credo ci sia stata poca meritocrazia. Comunque sono stato infortunato due mesi, quindi potrebbe aver pesato”.

FOTO: Sito ufficiale West Ham