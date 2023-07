Ogbonna dopo il rinnovo: “Non riesco a esprimere cosa significhi per me il West Ham”

Angelo Ogbonna ha rinnovato fino al 2024 col West Ham. Dopo l’ufficialità, il difensore italiano ha così parlato ai microfoni ufficiali degli Hammers: “È davvero bello continuare con il West Ham. Sono davvero contento di quello che abbiamo ottenuto e quello che abbiamo fatto la scorsa stagione. Voglio ringraziare il club, come dico sempre, sono qui per aiutare. Quando sono arrivato nel 2015, mi accolto nel migliore dei modi e mi hanno fatto sentire parte della famiglia. Non riesco mai a esprimere a parole cosa significhi per me il West Ham. Questo è il Club dove sono cresciuto e sono diventato un uomo. Questo è il Club dove ho visto crescere i miei figli. Questo è il Club che mi ha visto lasciare il mio paese natale per la prima volta e vivere lontano dall’Italia. Tutti ci hanno accolto a braccia aperte. Ecco perché, ogni volta che parlo di questo Club, mi sento così emozionato”.

Foto: Instagram West Ham