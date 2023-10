Ogbonna: “Credevo di meritarmi di più la Nazionale. Sono legato sia alla Juventus che al Torino”

Angelo Ogbonna, difensore del West Ham, ha parlato a La Stampa del suo passato con la Nazionale italiana e con i due club piemontesi. Queste le sue parole:

“Nazionale? Me ne sono fatto una ragione e rispetto le decisioni prese. Certo, dopo una stagione in cui il West Ham stava per andare in Champions, speravo e pensavo di ricevere una chiamata per far parte del gruppo. Il livello in Italia è sempre stato alto ma prima era tutto incentrato sull’intensità. Qui in Inghilterra c’è la cultura di concedere ai tecnici e ai calciatori il tempo necessario per compiere un percorso. In Serie A resto legato a Juventus e Torino”.

Foto: Instagram West Ham