Odriozola sul futuro: “Ora sono al Bayern, a fine stagione parlerò sicuramente con Zidane”

Alvaro Odriozola, terzino spagnolo attualmente in prestito al Bayern Monaco dal Real Madrid, ha parlato del suo futuro ancora incerto ai microfoni di AS: “A fine stagione tornerò a Madrid e parlerò con Zidane, un tecnico che ha sempre dimostrato apprezzamento nei miei confronti. Sono consapevole che ci sarà tanta concorrenza, ma voglio giocarmi le mie chance. Ho il privilegio di avere un contratto con il Real Madrid e giocare nel Bayern Monaco, non credo che siano tanti i giocatori che hanno avuto l’opportunità di vestire queste due maglie prestigiose. In Spagna le misure di confinamento sono più severe, qui ci permettono di uscire a passeggiare o correre con la persona che vive nella tua stessa casa. Per fortuna sia io sia la mia famiglia sta bene e nessuno ha contratto questo virus. Posso dire che questo è un privilegio di questi tempi. Dopo l’allenamento a casa qui abbiamo iniziato ad allenarci al centro sportivo, in gruppi di 4-5 giocatori e su tre campi. Non c’è alcun contatto fra di noi, anche all’interno di questi gruppi ristretti”.