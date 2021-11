Odriozola: “La Fiorentina può lottare per l’Europa. Ancelotti mi aspetta a giugno”

Alvaro Odriozola ha parlato della sua esperienza con la maglia della Fiorentina. Ecco le parole rilasciate al quotidiano spagnolo AS: “Sono molto contento. Sono rimasto molto sorpreso perché c’è molta qualità in questo gruppo e le persone hanno molto cuore. La squadra è molto unita. Vengono da un anno molto difficile e hanno molta fame che le cose vadano bene quest’anno e di poter lottare per l’Europa“.

Su Italiano: “È un allenatore che ha concetti calcistici meravigliosi. E’ un allenatore moderno. Nel sistema che giochiamo, che è un 4-3-3, in fondo quello che mi chiede è attaccare e difendere, ma con meccanismi che si adattano molto bene alle mie qualità. Sto imparando molto sia da lui che dal suo staff. Sto facendo un master avanzato qui perché si lavora molto sulla tattica. Nel mio caso tornerà utile. La verità è che sono molto felice“.

Il rapporto con Ancelotti: “Mi ha detto che apprezzava molto la mia qualità, la mia professionalità. Sono molto affezionato ad Ancelotti. Mi ha detto che se fossi rimasto non ci sarebbero stati problemi, ma andando via avrei avuto la possibilità di giocare molto di più. Ancelotti mi ha detto che mi avrebbe aspettato a giugno”.

