Odriozola: “La Fiorentina ha una rosa che può sognare in grande. L’atmosfera del Franchi è incredibile”

Alvaro Odriozola ha parlato al canale ufficiale della Fiorentina dove ha commentato i suoi primi mesi con la maglia viola. Ecco alcuni passaggi delle sue dichiarazioni: “Sono molto felice di questo primo mese con questi bei colori addosso, che mi piacciono moltissimo. La squadra sta andando bene. Abbiamo perso con due squadre che sono al vertice della classifica, ma avremmo meritato di vincere. Mi trovo benissimo con i miei compagni. Siamo un gruppo magnifico di giocatori che sanno giocare molto bene a calcio. In allenamento ci divertiamo. Abbiamo una squadra che può sognare in grande. Non potrei essere più contento”. Sui tifosi della Fiorentina: “Devo ringraziare tutti i tifosi di Firenze e non solo, perché sono rimasto colpito da come mi hanno accolto sin dal primo giorno, il modo in cui mi incitano per strada. La gente impazzisce e io pure. L’atmosfera dello stadio è incredibile, mi piace che abbiano questa passione. Nella scorsa partita ho sfiorato un pallone e ho ottenuto un corner, la gente è impazzita e mi è venuta la pelle d’oca”.

FOTO: Odriozola Instagram personale