Odriozola: “In Serie A il livello è molto alto. Vogliamo un posto in Europa, abbiamo tutte le qualità per farcela”

Alvaro Odriozola ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio con il Sassuolo: “Non possiamo essere contenti perché avremmo dovuto vincere. Nel primo tempo ci sono state diverse occasioni per segnare ma non abbiamo concretizzato, nella ripresa siamo partiti molto forte e abbiamo meritato la rimonta: c’è stata una grande reazione da parte nostra. Sono arrivato da poco in Serie A, qui il livello è molto alto: tutte le squadre hanno giocatori forti, noi stiamo facendo un buon campionato e adesso ci dobbiamo già concentrare sul prossimo impegno. Espulsione di Biraghi? Non posso giudicare siccome non ho visto l’episodio che ha portato al secondo giallo. Dobbiamo continuare a migliorarci, vogliamo un posto in Europa: questo è il nostro obiettivo, abbiamo tutte le qualità per farcela”.

