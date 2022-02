Odriozola: “La Fiorentina come la Real Sociedad. Con Commisso clima familiare”

Ultimamente il livello delle prestazioni di Odriozola è lievitato consentendo a Italiano di poter ammirare quel calciatore che aveva convinto il Real Madrid a compiere un investimento importante. Lo spagnolo sembra trovarsi molto a suo agio a Firenze, come dichiarati ai canali ufficiali del club gigliato: “A me piacciono molto le squadre come la Fiorentina, la Real Sociedad. E la cosa che mi piace di più di entrambi i club e che li accomuna è il loro radicamento e il senso di appartenenza che generano nelle rispettive città. La Fiorentina è Firenze. Tutti a Firenze tifano per la Fiorentina e sono molto appassionati. A San Sebastián succede lo stesso. Dico spesso che la Fiorentina mi ricorda la Real Sociedad ed è per questo che qui mi trovo molto bene“. Una battuta anche su cosa rappresenti la Fiorentina e sui tifosi: “La Fiorentina è un modo di vivere soprattutto significa rappresentare una delle città più belle del mondo. Con il Presidente Commisso è una grande famiglia, con il suo modo di fare con i giocatori si avverte un grande spirito umano e familiare. I tifosi mi fanno impazzire. Adoro la loro passione per la Fiorentina“.

Foto: twitter Odriozola