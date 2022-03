Odriozola: “Da spagnolo felice per il Villarreal, tutta Firenze tifava per loro. Il mio futuro? È presto”

Intervistato sulle colonne de La Nazione, il terzino della Fiorentina Álvaro Odriozola ha parlato dell’eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Villarreal: “Un messaggio a Vlahovic? Proprio no. Ho visto la partita, sono spagnolo e quindi mi fa piacere sia andata così. Poi so che tutta la città faceva il tifo per il Villarreal e Firenze è anche casa mia”.

Odriozola parla anche del futuro: “È davvero presto, ci sono ancora quattro mesi e lotteremo fino in fondo per l’Europa League. Se la qualificazione sarà importante per il mio futuro? Importante si, decisiva no. Credo che la mia scelta avrà molto peso, ma con tutta onestà posso dire che non tutti i margini dipenderanno da me”.

Foto: Twitter personale Odriozola