Odio social contro la famiglia Berardi: la denuncia della moglie

Il Sassuolo supera la Roma di José Mourinho all’Olimpico. I neroverdi si impongono con un roboante 3-4 in casa dei giallorossi, tra i protagonisti c’è Domenico Berardi: autore di un gol e di un assist. Prestazione che ha scatenato, non per la prima volta, odio social nei confronti della compagna dell’attaccante. Francesca Fantuzzi è stata aggredita verbalmente da un uomo che le ha scritto: “Chissà se nascerà, a volte non succede”. Chiaro riferimento alla gravidanza della compagna del calciatore, che ha annunciato di aspettare il secondo figlio. Pronta la replica della donna: “Complimenti, sei pure un padre. Ma la vogliamo smettere?”.

Foto: Sassuolo Instagram