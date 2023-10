Odegaard: “Lasciare il Real è stata la decisione migliore per me. Forse l’occasione è arrivata troppo presto”

Dopo la parentesi in ombra al Real Madrid, Martin Odegaard si è riscattato all’Arsenal, diventando il capitano della formazione guidata da Mikel Arteta. Il centrocampista norvegese è tornato a parlare della sua parentesi ai Blancos: “Il periodo trascorso a Madrid è stato bello. È stata una tappa positiva, anche se forse qualcuno potrebbe pensare il contrario. Ho imparato molto, sono maturato molto e ho potuto allenarmi con alcuni dei migliori giocatori del mondo. Ma alla fine lasciare è stata la decisione migliore per me, volevo giocare di più e continuare a crescere. Ho giocato con loro e mi sono divertito. Forse l’occasione è arrivata troppo presto ma è stata una bellissima esperienza”.

Foto: Twitter Arsenal