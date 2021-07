Odegaard saluta l’Arsenal sui social: “Sarete sempre nel mio cuore”. E si prepara per il Real Madrid

Martin Odegaard ha terminato il suo periodo all’Arsenal in prestito e si prepara per tornare al Real Madrid e cercare di convincere Ancelotti a considerarlo come uno dei top. Intanto su Instagram, il norvegese ha salutato l’Arsanel: “Grazie mille per questi sei mesi. Il mio tempo con la famiglia dell’Arsenal avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Voglio ringraziare tutti, sia quelli dentro che quelli intorno al club perché mi hanno fatto sentire parte della famiglia sin dal primo giorno. Un ringraziamento speciale ai tifosi, anche senza di voi allo stadio per la maggior parte della stagione, li sentivo con me ogni volta. Grazie anche al mister e al suo staff per tutto quello che ho imparato durante la mia permanenza. E grazie anche ai miei compagni di squadra per i bei momenti che abbiamo passato. Mi mancherai. Grazie, famiglia Gunner . Sempre nel mio cuore”.

Odegaard adesso, dopo tanti prestiti, tornerà alla base e questa volta per restarci. Dai media spagnoli filtra che Ancelotti lo voglia tenere e rendere uno dei protagonisti principali nel suo Real Madrid.

Foto: Twitter Arsenal