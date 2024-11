Ødegaard out in Nations League, sarà assente per le prossime gare. Il comunicato

Il comunicato:

L’équipe medica della nazionale ha visitato Martin Ødegaard nelle ultime 24 ore. La conclusione è che Ødegaard ha bisogno di tempo per prepararsi di nuovo alla partita e affrontare lo stress ricevuto, dopo un lungo periodo senza partite. Dovrà quindi continuare la riabilitazione, il che significa che non giocherà le prossime due partite della nazionale norvegese.

– Si è trattato di un infortunio complicato alla caviglia. Con pochissimi allenamenti con la squadra nelle ultime nove settimane, è naturale che il corpo non sia al cento per cento in questa fase. Dopo approfondite indagini e colloqui abbiamo concordato che Martin non sarà pronto per giocare le partite contro Slovenia e Kazakistan. D’accordo con lui abbiamo concordato che è meglio per lui tornare a casa a Londra per continuare lì la sua riabilitazione, dice il medico della nazionale Ola Sand.

Per Ødegaard, non poter giocare le partite nazionali è una grande battuta d’arresto.

– Dopo i colloqui con l’apparato medico della Nazionale, purtroppo siamo giunti alla conclusione che la situazione non è abbastanza buona per disputare queste partite. Ho fatto un lungo periodo di allenamento e quando non hai allenato il calcio nelle ultime nove settimane, è naturale non essere ancora al 100%. Ho bisogno di ascoltare il mio corpo, completare questo processo di riabilitazione e riportare il mio piede in buona forma. La speranza è sempre stata quella di poter disputare le partite delle Nazionali, e se domenica non avessi giocato la partita di serie, sarebbe stato comunque fuori questione parteciparvi. È una sensazione molto brutta perdere queste partite, adoro giocare per la Norvegia e con questa squadra. Ma ho molta fiducia nei ragazzi e auguro loro buona fortuna: ci sono ancora buone possibilità per vincere il girone, dice il capitano della Nazionale.

L’allenatore della nazionale Ståle Solbakken ha ben chiaro che la salute di Martin deve venire prima di tutto.

– Sapevamo che c’era il rischio che Martin non fosse pronto. Aveva una gran voglia di prendere parte alle partite, ma non possiamo rischiare la sua salute. Quindi sono sicuro che i ragazzi sono pronti a dare il massimo nelle partite che ci aspettano e che molti si faranno avanti in sua assenza, dice Solbakken.

Foto: twitter norvegia