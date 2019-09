Odegaard incanta la Liga: ora il Real Madrid studia il gran ritorno

La Liga ai piedi di Martin Odegaard. Il centrocampista della Real Sociedad ha iniziato la stagione con il botto. A San Sebastian non ci ha messo molto a diventare un idolo, giusto il tempo di prendere le misure con la nuova realtà: l’indiscussa qualità ha preso subito il sopravvento restituendo così al calcio mondiale uno dei suoi talenti più cristallini degli ultimi anni. Il classe ’98 è uno dei pochi ad aver giocato tutti i 540 minuti finora e i suoi numeri parlano chiaro: in queste prime sei partite di campionato ha messo a segno 2 gol e fornito 1 assist, senza tralasciare i passaggi chiave, ben 10, record stagionale per la Liga. E il Real Madrid osserva con molta attenzione la crescita esponenziale di Odegaard: il talento norvegese è infatti di proprietà delle Merengues ma attualmente è in prestito alla Real Sociedad. Ecco perché il club di Florentino Perez sta seguendo con grande attenzione le ottime prestazioni del 21enne in vista di un futuro ritorno alla corte dei Blancos.

Foto: Twitter ufficiale Liga