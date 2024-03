Odegaard: “Con il Porto è arrivata l’unica sconfitta in trasferta del 2024. Basta questo per motivarci”

Intervenuto in conferenza stampa, il capitano dell’Arsenal, Martin Odegaard, ha così presentato la sfida di domani contro il Porto, valida per la gara di ritorno dell’ottavo di finale di ritorno di Champions League dopo la sconfitta per 1-0 dell’andata: “Non siamo stati abbastanza bravi, è l’unico match in trasferta che non abbiamo vinto nel 2024, penso che sia una motivazione sufficiente per tornare e mostrare una faccia diversa domani. Siamo tutti molto pronti ed emozionati”

Foto: Instagram Odegaard