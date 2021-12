Odegaard: “Lasciare il Real Madrid per l’Arsenal è stata una decisione giusta. Ho ritrovato stimoli”

Martin Odegaard, centrocampista offensivo dell’Arsenal, ha parlato a Viaplayfootballè dove ha dichiarato la sua serenità nell’aver lasciato il Real Madrid per l’Arsenal, che si è rivelata la mossa giusta.

Queste le sue parole: “Lasciare il Real Madrid per l’Arsenal sento che è stata la scelta giusta, a Madrid le cose stavano in un certo modo. Avevo firmato a 16 anni, ma non mi sentivo al massimo, non riuscivo a trovare continuità, ad esprimermi al meglio delle mie potenzialità. Credo che era il momento giusto per guardare al futuro. Ho pensato che l’Arsenal fosse il club perfetto per me, a Londra ho ritrovato stimoli”.