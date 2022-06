Oddo: “Risultato bugiardo. Sfida ancora aperta, a Palermo per vincere”

Massimo Oddo, allenatore del Padova, ha parlato a Rai Sport dopo la finale playoff contro il Palermo, persa 1-0 all’Euganeo.

Queste le sue parole: “Il risultato è bugiardo, abbiamo spinto 90 minuti, non meritavamo di perdere. Bravo il Palermo ad essere stato più cinico ma come hanno vinto loro qui possiamo farlo noi lì. Nella ripresa abbiamo costruito diverse palle gol, loro sono stati bravi a chiudersi. Dispiace per come è andata, non meritavamo la sconfitta. Proveremo a fare la nostra gara al ritorno. È ancora tutto aperto, non cambia nulla”.