Oddo ne è sicuro: “Lo scudetto quest’anno lo vincerà il Milan”

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, è intervenuto Massimo Oddo il quale ha analizzato la situazione inerente alla lotta scudetto che vede protagoniste Milan e Inter, esprimendosi con idee molto chiare su chi vincerà lo scudetto: “Dico Milan perché è avanti in classifica e a tre giornate dalla fine questo conta. Al momento sono loro gli unici padroni del proprio destino. L’importanza di Leao nell’attacco del Milan è evidente, sia per il movimento che fa sia per i suoi gol, come quello decisivo alla Fiorentina. Brozovic è imprescindibile nel centrocampo dell’Inter, il gioco dei nerazzurri passa sempre dai suoi piedi”.

FOTO: Sito Padova Calcio