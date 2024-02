Oddo: “La Samp sta facendo miracoli e non può fare come il Cagliari. Per la A vedo favorito il Parma”

Nel tardo pomeriggio scenderà in campo la Serie B e Massimo Oddo, ex storico calciatore di Milan e Lazio ed oggi allenatore, ha fatto il punto, ai taccuini della Gazzetta dello Sport, su quello che potrebbe essere il rush finale di stagione, dando i suoi pronostici sulle squadre favorite alla promozione in massima serie: “Il Parma ha anche la continuità, che in B è fondamentale. La Cremonese è più forte come squadra, anche se il Como ha giocatori che spostano gli equilibri come Verdi, il Palermo è una corazzata completa, ma deve recuperare un giocatore come Lucioni, il Venezia gioca molto bene, ha idee e fisicità.”

Un pensiero, poi, sulla possibile griglia play off: “Qui può cambiare qualcosa, vince chi ci arriva bene fisicamente e chi è piazzato meglio, anche se i valori avranno comunque il loro peso. Ma attenzione, perché in 180’ ci sono tanti rischi. La Samp sta facendo miracoli e non può fare come il Cagliari, che era uno squadrone. Attenzione invece a Catanzaro o Modena, che potrebbero fare qualche sorpresa.”

Infine un passaggio sulla lotta salvezza: “È un attimo raggiungere il gruppo, le ultime cinque mi sembrano vive, anche se la storia dice che chi resta a lungo in fondo poi fa fatica a tirarsi fuori.”

Foto: Twitter Massimo Oddo