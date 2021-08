Oddo: “Giroud ed Ibra possono giocare insieme. Scudetto al Milan? I primi a crederci devono essere i giocatori”

Massimo Oddo, ex difensore del Milan, nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport, si è soffermata sulla sua ex squadra: “Ai miei tempi era un altro Milan, anche Ibra era diverso, era una stella tra tantissime altre, oggi è un totem che guida i più giovani – dice l’ex terzino, oggi allenatore –. Adesso rivedo un ambiente molto simile a quello del mio Milan, la base societaria si sta ricostruendo nel modo giusto: tutti sanno cosa e come fare, avere tra i dirigenti Paolo Maldini fa la differenza. Giroud è un acquisto da Champions e lo vedo bene insieme ad Ibra, Florenzi ha quella duttilità preziosa e Pellegri è un grande talento”.

Poi sull’obiettivo Scudetto: “Giusto così, i primi a crederci devono essere i giocatori. Lavorare con un obiettivo ben preciso aiuta a vincere. E’ difficile, ma alla portata. Il Milan è una squadra forte, con una ottima difesa, un centrocampo pieno di qualità e due grandi campioni come Ibra e Giroud. Penso che Inter e Juve siano leggermente più pronte, ma non possiamo dimenticare quanto fatto dal Milan nella stagione passata”.

Foto: Twitter Perugia