Ochoa è arrivato a Napoli, pronto per la nuova avventura Salernitana

Guillermo Ochoa è sbarcato poco fa a Napoli, adesso è diretto verso Salerno, pronto per la viste di rito e per la nuova avventura per il club granata. Per lui pronto un contratto fino a giugno con opzione per altre due stagioni. Il portiere messicano classe 1985 è reduce dal Mondiale in Qatar, ha grandi motivazioni e soprattutto ha dimostrato di essere un valore aggiunto nel suo ruolo. Ochoa ha sbaragliato la concorrenza di altri specialisti, è balzato rapidamente in pole e ora si appresta a una nuova esperienza nella sua carriera da giramondo.