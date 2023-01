Ochoa con le ali: la Salernitana ha fatto un affare

L’impatto di Guillermo Ochoa in casaè stato molto importante. E lo diciamo al netto del primo gol del, quello di, con un’uscita un po’ avventurosa che ha spianato la squadra all’attaccante portoghese. Per il resto Ochoa è stato strepitoso, ha salvato in più occasioni, ha parato mostrando quasi tutto il repertorio e ha confermato – a 37 anni suonati – di poter essere un valore aggiunto. La Salernitana cercava un portiere per sopperire all’infortunio di, invece il messicano ha confermato di avere le caratteristiche necessarie per essere il titolare del presente e del futuro. Altro che alternativa…