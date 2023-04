Ochoa: “A Salerno sto bene, i giocatori dell’Inter mi hanno fatto i complimenti. Obiettivo? I prossimi Mondiali”

Il portiere della Salernitana, Guillermo Ochoa, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata contro l’Inter.

Queste le sue parole: “I giocatori dell’Inter mi hanno fatto i complimenti, sono arrabbiati per il risultato, noi siamo contenti e felici per il punto importante agguantato. La squadra ha lavorato bene: siamo riusciti a trovare un bel gol con Candreva. Tutta la società sta lavorando molto bene”.

Come ti stai trovando in Italia? “Salerno mi sta dando tanto, sono molto felice di giocare nel calcio italiano. Mi ricordo quando guardavo in tv Buffon, Toldo, Frey, Julio Cesar, Dida, Pagliuca. Era il migliore d’Europa, giocar qui è un valore aggiunto. Vorrei arrivare a giocare anche il prossimo Mondiale, non sarà facile, ma ci proveremo”.

Foto: twitter Salernitana