Ochoa: “A Salerno fino a giugno, poi vedremo. Altri club italiani? Sogno la Champions”

Guillermo Ochoa, portiere della Salernitana, ha parlato del suo futuro in un’intervista ai microfoni di Marca: “Sono cresciuto guardando la Serie A e non ho esitato, non volevo fermarmi dopo il Qatar o fare una vacanza. Starò a Salerno 6 mesi e poi vedremo se un altro anno. Ci sono stati approcci da altri club importanti in Italia, loro sanno già che ho il passaporto comunitario, il che rende tutto più facile. Spero un giorno di poter giocare la Champions League. Vedremo cosa succederà in questi sei mesi di contratto. In estate potrei già essere libero”.

Foto: Instagram Ochoa