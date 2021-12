Il Siviglia supera 2-1 l’Atletico Madrid e consolida il secondo posto. Decisiva la rete al minuto 88 di Ocampos che firma il secondo gol degli andalusi dopo il vantaggio iniziale di Rakitic al quale ha risposto Felipe di testa. Per i colchoneros is tratta della terza sconfitta consecutiva in campionato.

FOTO: Instagram Siviglia