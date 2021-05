Oblak: “Suarez ci ha dato la fiducia necessaria per vincere la Liga. Finalmente ci siamo riusciti”

Jan Oblak, portiere dell’Atletico Madrid campione di Spagna, ha parlato così in un’intervista rilasciata a Marca: “Dopo tanti anni di tentativi, finalmente siamo riusciti a vincere la Liga: eravamo fiduciosi di riuscirci. Volevo stare in un Atletico che combattesse per i titoli e così è stato, qualche anno siamo arrivati più vicino e altri meno, stavolta ci siamo arrivati. Ho sempre avuto la certezza di vincere questa Liga.

La chiave è stata la squadra, senza connessione non si vince. Suarez ha dato a tutti la fiducia che le cose, con lui, sarebbero andate come in quei club per cui ha segnato tanti gol. Già dalla doppietta col Granada alla prima abbiamo capito che ci avrebbe aiutati perché voleva dimostrare di poter giocare ancora ai massimi livelli. Non abbiamo mai dubitato di lui. Abbiamo comunque dimostrato che uniti possiamo tutto, abbiamo avuto un’ottima continuità: l’andata è stata spettacolare.

Simeone è un leader, si fa seguire e la squadra fa quello che chiede. Qui tutti si sentono importanti, anche giocando solo cinque minuti puoi contribuire ai titoli, è con questa mentalità che si vince. Di me stesso, poi, non ho mai dubitato. Sono tornato in Slovenia e la gente del mio paese è felicissima che io abbia vinto il campionato spagnolo, sono davvero felice ma la nuova stagione arriverà presto. Lì ci sarà da dimostrare di nuovo”.