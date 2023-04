Oblak: “Domenica speriamo di riaccendere il finale di campionato. La Champions? Non la guardo, fa troppo male”

Jan Oblak, portiere dell’Atletico Madrid, ha parlato a TVE analizzando il momento nella Liga con lo scontro diretto domenica sera contro il Barcellona al Camp Nou.

Queste le sue parole: “È molto complicato perché il Barça ha molto vantaggio ed anche il Real Madrid è davanti a noi. C’è molta strada da fare, ma se il Barça continua così sarà impossibile. Non si sa mai, domenica è molto importante, sarebbe un bene per tutti se dessimo un po’ di entusiasmo al campionato. Speriamo di riuscirci. Non giocare in Champions è molto complicato, non la guardo perché mi fa male non giocarla ed è difficile dare per scontato che abbiamo perso nella fase a gironi e vedere gli altri che giocano e tu non ci sei”.

Foto: Youtube Atletico