Oblak: “Abbiamo difeso e giocato bene, tutto è ancora possibile”

Raggiunto dai microfoni di Sky Sport, ecco le dichiarazioni di Jan Oblak dopo la sconfitta dell’Atletico Madrid sul campo del Manchester City: “Partita molto complicata, siamo venuti all’Etihad per fare risultato, abbiamo perso ma 1-0 è un risultato che lascia tutto in gioco. In casa sarà diverso, sarà un’occasione speciale. Il Manchester City è tra i favoriti per questa Champions, però come ho detto il risultato è vivo e credo nella nostra squadra. Ritengo che alla fine noi abbiamo difeso bene, siamo sempre rimasti in partita, abbiamo giocato molto bene. Loro hanno importato una partita d’attacco ma noi abbiamo chiuso gli spazi. Dobbiamo vincere in casa, sono sicuro che sarà possibile“.

Foto: Twitter Oblak