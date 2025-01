Obiettivo Champions: il Newcastle vuole blindare Isak

Tutto gira intorno a Isak. L’attaccante svedese, infatti, sta letteralmente trascinando il Newcastle verso le parti alte della classifica e la dimostrazione arriva dai 5 assist e dai 17 gol realizzati in 21 gare di campionato. La compagine inglese si trova al quinto posto in Premier League, a pari punti del Manchester City e a sole tre lunghezze di distanza e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Certo è che i Magpies dovranno essere bravi a resistere alle lusinghe del calciomercato. Proprio per questo motivo, secondo quanto riportato da Marca, il Newcastle starebbe cercando di intavolare già ora il rinnovo di Isak, previsto per la sessione estiva di calciomercato. In termini contrattuali non c’è fretta, visto che Alexander ha ancora tre anni e mezzo di contratto, ma il club inglese vorrebbe blindare in maniera definitiva il proprio bomber. I Magpies, infatti, hanno seriamente messo nel mirino la zona Champions League e, nel caso in cui dovessero riuscire ad arrivarci, vogliono dare continuità alle prestazioni della punta svedese.

FOTO: Instagram Isak