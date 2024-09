Obi Mikel su Osimhen: “Victor è stato proprio a un passo dal Chelsea”

Nell’ultima puntata del suo Podcast, Obi Mikel ha rivelato che il connazionale Victor Osimhen in estate è stato ad un passo dal Chelsea. Secondo l’ex centrocampista blues, il classe ’98 (ora in forza al Galatasaray per una stagione) sarebbe potuto divenire un nuovo giocatore del Club londinese, ma la trattativa è saltata per alcune beghe burocratiche e di natura temporale.

Le dichiarazioni di Mikel: “Eravamo molto vicini, a pochi istanti da chiudere quest’affare, ma c’erano solo alcuni piccoli problemi che non sono riusciti a superare. Le visite mediche non potevano essere fatte neanche se i problemi fossero stati risolti, era troppo tardi. Ma so a che punto si sono fermati. So qual era l’offerta, l’affare è saltato per piccole cose, non c’era molto tempo per superare questi problemini. So che in molti dicono che Victor non voleva venire al Chelsea, io rispondo che non è vero. Victor voleva davvero venire al Chelsea, sa di poter dimostrare ancora molto in Europa, era pure sceso a un compromesso per quanto riguarda lo stipendio, ma non sono stati risolti i dettagli”.

Foto: Instagram Mikel