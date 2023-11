Obi Mikel: “Impossibile difendere contro Messi, è di un altro pianeta. Potevi fermarlo solo facendo fallo”

“Per me Messi non è un giocatore forte, è ‘il’ calciatore”. È con queste parole che l’ex calciatore del Chelsea, John Obi Mikel ha parlato di Lionel Messi al podcast Vibe With Five. Poi ha proseguito: “L’intera settimana di preparazione prima della partita era utile solo per pensare a lui. Il piano di gioco? L’unica era prenderlo a calci. Era possibile fermarlo solo in questo modo e con due o tre giocatori intorno. Difendere uno a uno contro di lui era la tua fine. Ma per il modo in cui dribblava, passava e si muoveva sul campo. Messi o Ronaldo? So che alla gente piace tanto confrontarli, ma per me Ronaldo non è ad un livello così elevato. Messi era semplicemente di un altro pianeta”.

Foto: Twitter Equipe