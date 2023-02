Obi Mikel: “Hazard è il calciatore più pigro mai visto, poteva essere molto più forte”

John Obi Mikel, ex centrocampista del Chelsea, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Dubai Eye ha raccontato un curioso retroscena sul suo ex compagno di squadra Eden Hazard, ora al Real Madrid: “E’ il calciatore più pigro che ho visto nella mia vita, ma nel giorno del match si trasforma e vince il premio come MVP. Se si fosse impegnato di più in allenamento, sarebbe potuto diventare un calciatore ancora più forte di quello che è”.

Foto: Instagram Hazard