Oaktree, Alejandro Cano: “Per competere con i top club serve lo stadio di proprietà”

In occasione della Giornata dello Sport Italiano nel Mondo andata in scena ieri a New York, il Managing Director e Co-Head Europa per la strategia Global Opportunities di Oaktree Alejandro Cano, ha rilasciato una breve dichiarazione riguardo il tema dello stadio di proprietà, caldissimo nelle ultime settimane per via della possibilità da parte di Inter e Milan di acquistare l’area in cui ora si staglia il Meazza. Oaktree, fondo che da giugno è divenuto proprietario dell’Inter, ha mosso quindi per voce di Cano la sua linea riguardo le prossime mosse sul tema stadio.

Le dichiarazioni: “Sappiamo che per competere con i top club europei uno stadio di proprietà è fondamentale”.

Foto: Redazione